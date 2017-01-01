Открытие Звезды признания на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар 2018" в Витебске

Автор: Leobr Дата публикации: 16:06

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Открытие Звезды признания на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар 2018" в Витебске. Советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. Народная артистка Казахской ССР. Лауреат Государственной премии Казахстана. Двукратный лауреат премии Ленинского комсомола. Почетный гражданин Астаны. Это только часть титулов известной певицы. Роза Куанышевна Рымбаева стала 14-й в Витебске, чье имя увековечено на памятной плите. Впереди три дня, когда она будет работать в жюри фестиваля.