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Открытие Звезды признания на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар 2018" в Витебске

Автор:
Leobr
Дата публикации:
16:06
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Открытие Звезды признания на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар 2018" в Витебске. Советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. Народная артистка Казахской ССР. Лауреат Государственной премии Казахстана. Двукратный лауреат премии Ленинского комсомола. Почетный гражданин Астаны. Это только часть титулов известной певицы. Роза Куанышевна Рымбаева стала 14-й в Витебске, чье имя увековечено на памятной плите. Впереди три дня, когда она будет работать в жюри фестиваля.

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