Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:31
-
- 48
В программу, показанную в эфире 12 июля, вошли кадры о том, как тучи саранчи атаковали поля в Ставропольском крае и Астраханской области, кадры о том, как автомобиль врезался в магазин в США, кадры о том, как очевидец спас человека упавшего на рельсы в Австралии и кадры о том, как автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу на трассе М4-Дон в Тульской области.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 48
Ещё
19
10:05 | MR_Дмитрий
85
11.07 16:32 | MR_Дмитрий
39
11.07 12:15 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)