s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 июля 2018 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 июля 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
14:31
  • 48
  • 0

12 июля на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 12 июля, вошли кадры о том, как тучи саранчи атаковали поля в Ставропольском крае и Астраханской области, кадры о том, как автомобиль врезался в магазин в США, кадры о том, как очевидец спас человека упавшего на рельсы в Австралии и кадры о том, как автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу на трассе М4-Дон в Тульской области.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 48
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
10:05 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 июля 2018 года
85 0
11.07 16:32 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 июля 2018 года
39 0
11.07 12:15 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 июля 2018 года
82 0
10.07 14:06 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 июля 2018 года