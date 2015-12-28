Весточки с фронта: в Прохоровке открылась выставка почтовых раритетов
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 15:41
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Весточка из дома для бойца на передовой была важнее обеда. На пачках сигарет, на кусках материи порой приходилось солдатам писать свои письма с фронта. В окопе, в землянке, на передовой красноармеец выводил простым карандашом строку : "Жди меня - и я вернусь". Часто это были последние вести от солдата перед атакой. Многие годы письма-треугольники потом хранились в семейных архивах. Сейчас все они - реликвии.
Энтузиасты, собиратели составляют из них коллекции и стенды. Таковых здесь 38. Нередко здесь можно встретить раритеты, выпущенные в ознаменование подвига советских героев, успевшие пройти полевую почту и цензуру. Они увековечили труд и веру людей целой эпохи в общее дело - дело борьбы с фашизмом. Открывшаяся выставка получила название "Путь к Победе".
Участники - представители России, Беларуси и Молдовы. Курская битва в знаках почтовой оплаты - это также миниатюры с изображением маршалов и военной техники Красной Армии. На 12 июля приходится юбилейная дата: 75 лет величайшему танковому сражению. К этому дню работники почтовой связи поселка Прохоровка и Белгородское общество филателистов подготовили несколько специальных гашений".
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28.12.2015 21:51 | Uwis
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