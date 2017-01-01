Сильный ливень прошёл в Череповце
- Автор:
- miha1983.che
- Дата публикации:
- 16:46
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- 16
Сильный ливень прошёл в Череповце. Местами ливень напоминал тропический. Видимость на дорогах резко ухудшилась.
- 16
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27.06 13:48 | natalitvinenko
Сильный ливень прошёл в Череповце. Местами ливень напоминал тропический. Видимость на дорогах резко ухудшилась.
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