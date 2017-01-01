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Сильный ливень прошёл в Череповце

Автор:
miha1983.che
Дата публикации:
16:46
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Сильный ливень прошёл в Череповце. Местами ливень напоминал тропический. Видимость на дорогах резко ухудшилась.

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