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Жители Ростовской области жалуются на густой дым с завода

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:17
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Жители города Гуково, что в Ростовской области, жалуются на густой дым с завода. По словам автора ролика, едкую пелену ветром несёт на населённый пункт, на жилые дома. Горожане отмечают, что из-за этих выбросов тяжело дышать. "Средь бела дня дышать просто невозможно!" - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:

"Нелегальный нефтеналивной завод травит людей. Не возможно дышать, выбросы завода просто душат!".

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