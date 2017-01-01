Жители Ростовской области жалуются на густой дым с завода
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:17
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Жители города Гуково, что в Ростовской области, жалуются на густой дым с завода. По словам автора ролика, едкую пелену ветром несёт на населённый пункт, на жилые дома. Горожане отмечают, что из-за этих выбросов тяжело дышать. "Средь бела дня дышать просто невозможно!" - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.
Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:
"Нелегальный нефтеналивной завод травит людей. Не возможно дышать, выбросы завода просто душат!".
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