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Хорватские болельщики отдыхают на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:59
  • 22
  • 1

В преддверии финального матча хорватские болельщики прогулялись по Красной площади.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    20:34
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:24 https://www.mskagency.ru/materials/2798622 12.07.18. Ссылка на портал добавлена.
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