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На ВДНХ открылась часть обновлённого ландшафтного парка

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:16
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На ВДНХ в столице для гостей парка открыли часть обновлённого ландшафтного парка. Все желающие могут погулять и отдохнуть напротив павильона "Геология". Тут разбили клумбы с различными цветами, высадили несколько десятков деревьев, сделали удобные дорожки. Чтобы дождевая вода не скапливалась - соорудили водостоки. Для того, чтобы было комфортно гулять в тёмное время суток - установили энергосберегающие фонари.

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