14 и 15 июля будет закрыт участок Филевской линии московского метро

Автор: Uwis Дата публикации: 12.07 22:50

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В выходные для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада». Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00. Интервал движения не превысит двух минут.