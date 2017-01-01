В "Аптекарском огороде" торжественно открылась эковыставка кинетических скульптур "Обновление" художницы Анастасии Дубач
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:08
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Посетители увидят бьющееся сердце, череп с шевелящимися волосами из травы, дышащие легкие, парящий в воздухе камень и ещё несколько оригинальных кинетических скульптур, напоминающих по форме внутренние органы человеческого тела.
В центре внимания — окружающая среда, забота о ней, взаимосвязь элементов в мире и баланс между одушевленным и неодушевленным.
Художница использует такие природные материалы, как земля, мох, дерево, стабилизированные цветы, создавая из них образы разрушенного человеческого тела. Несмотря на произошедшие метаморфозы смерти и разделения, это тело продолжает дышать и двигаться, производя новый виток обновленной жизни.
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