В "Аптекарском огороде" торжественно открылась эковыставка кинетических скульптур "Обновление" художницы Анастасии Дубач

Автор: Uwis Дата публикации: 00:08

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210211

В "Аптекарском огороде" торжественно открылась эковыставка кинетических скульптур "Обновление" художницы Анастасии Дубач.Посетители увидят бьющееся сердце, череп с шевелящимися волосами из травы, дышащие легкие, парящий в воздухе камень и ещё несколько оригинальных кинетических скульптур, напоминающих по форме внутренние органы человеческого тела.В центре внимания — окружающая среда, забота о ней, взаимосвязь элементов в мире и баланс между одушевленным и неодушевленным.Художница использует такие природные материалы, как земля, мох, дерево, стабилизированные цветы, создавая из них образы разрушенного человеческого тела. Несмотря на произошедшие метаморфозы смерти и разделения, это тело продолжает дышать и двигаться, производя новый виток обновленной жизни.