s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В "Аптекарском огороде" торжественно открылась эковыставка кинетических скульптур "Обновление" художницы Анастасии Дубач

В "Аптекарском огороде" торжественно открылась эковыставка кинетических скульптур "Обновление" художницы Анастасии Дубач

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:08
  • 11
  • 0

В "Аптекарском огороде" торжественно открылась эковыставка кинетических скульптур "Обновление" художницы Анастасии Дубач.
Посетители увидят бьющееся сердце, череп с шевелящимися волосами из травы, дышащие легкие, парящий в воздухе камень и ещё несколько оригинальных кинетических скульптур, напоминающих по форме внутренние органы человеческого тела.
В центре внимания — окружающая среда, забота о ней, взаимосвязь элементов в мире и баланс между одушевленным и неодушевленным.
Художница использует такие природные материалы, как земля, мох, дерево, стабилизированные цветы, создавая из них образы разрушенного человеческого тела. Несмотря на произошедшие метаморфозы смерти и разделения, это тело продолжает дышать и двигаться, производя новый виток обновленной жизни.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
01:28 | Uwis
На ВДНХ возвращаются исторические скамейки
64 2
12.07 02:44 | Uwis
Авторские крышки люков появились в парке "Зарядье" в Москве
43 1
11.07 00:20 | Uwis
Массовое цветение кувшинок происходит в "Аптекарском огороде"