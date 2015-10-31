Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет концертный зал в парке "Зарядье"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:36

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210215

Кадастровый учет московского концертного зала "Зарядье" был осуществлен в кратчайшие сроки – в течение одного рабочего дня.Здание площадью 25,6 тыс. кв.м имеет четыре наземных и два подземных этажа. Его особенностью являются фасады, два из которых "погружены" в рельеф местности. Кровля здания, так называемая "стеклянная кора", представляет собой крупнейшую в мире светопрозрачную конструкцию без ограждающих стен.Большой концертный зал рассчитан на 1 572 места, число мест может меняться в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Также в филармонии разместятся малый (репетиционный) зал на 400 мест, где можно проводить камерные и сольные концерты, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.