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Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет концертный зал в парке "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:36
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Кадастровый учет московского концертного зала "Зарядье" был осуществлен в кратчайшие сроки – в течение одного рабочего дня.
Здание площадью 25,6 тыс. кв.м имеет четыре наземных и два подземных этажа. Его особенностью являются фасады, два из которых "погружены" в рельеф местности. Кровля здания, так называемая "стеклянная кора", представляет собой крупнейшую в мире светопрозрачную конструкцию без ограждающих стен.
Большой концертный зал рассчитан на 1 572 места, число мест может меняться в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Также в филармонии разместятся малый (репетиционный) зал на 400 мест, где можно проводить камерные и сольные концерты, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

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