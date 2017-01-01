Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 02:42

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Четыре человека госпитализированы в больницы после в ДТП на юго-востоке Москвы. На улице Академика Скрябина у дома 23 столкнулись три автомобиля - внедорожник, автомобиль каршеринга и такси. Внедорожник и каршеринговый автомобиль столкнклись лоб в лоб. В результате аварии пострадали четыре человека - трое взрослых и один ребенок. Всех госпитализировали в больницы. Все обстоятельства аварии выясняются.