Непроглядная пылевая завеса заволокла трассу "Колыма" в Магаданской области

Автор: inkass999 Дата публикации: 10:43

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210217

В условиях практически нулевой видимости вынуждены двигаться автомобилисты по трассе "Колыма" в Магаданской области. На участке дороги между посёлками Оротукан и Горный стоит пылевая завеса. Сквозь густую серую пелену высотой в несколько метров едва проглядываются очертания проезжей части и впереди движущихся автомобилей. "Можно в пыли нарваться на лобовое столкновение," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Федеральная трасса "Колыма", участок дороги Оротукан-Горный. Вот такая пыль стоит на всей трассе Р-504. Вдобавок еще и вся разбитая. А чтобы совершить обгон, если догнали большегрузную машину, забудьте об этом, будете ехать и глотать пыль, пока она не остановится. Если обгонять, то можно в пыли нарваться на лобовое столкновение. Как камикадзе: повезло - обогнал, не повезло - конец".