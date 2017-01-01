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Непроглядная пылевая завеса заволокла трассу "Колыма" в Магаданской области

Автор:
inkass999
Дата публикации:
10:43
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В условиях практически нулевой видимости вынуждены двигаться автомобилисты по трассе "Колыма" в Магаданской области. На участке дороги между посёлками Оротукан и Горный стоит пылевая завеса. Сквозь густую серую пелену высотой в несколько метров едва проглядываются очертания проезжей части и впереди движущихся автомобилей. "Можно в пыли нарваться на лобовое столкновение," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что сообщает мобильный репортёр:

"Федеральная трасса "Колыма", участок дороги Оротукан-Горный. Вот такая пыль стоит на всей трассе Р-504. Вдобавок еще и вся разбитая. А чтобы совершить обгон, если догнали большегрузную машину, забудьте об этом, будете ехать и глотать пыль, пока она не остановится. Если обгонять, то можно в пыли нарваться на лобовое столкновение. Как камикадзе: повезло - обогнал, не повезло - конец".

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