Непроглядная пылевая завеса заволокла трассу "Колыма" в Магаданской области
- Автор:
- inkass999
- Дата публикации:
- 10:43
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- 17
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Федеральная трасса "Колыма", участок дороги Оротукан-Горный. Вот такая пыль стоит на всей трассе Р-504. Вдобавок еще и вся разбитая. А чтобы совершить обгон, если догнали большегрузную машину, забудьте об этом, будете ехать и глотать пыль, пока она не остановится. Если обгонять, то можно в пыли нарваться на лобовое столкновение. Как камикадзе: повезло - обогнал, не повезло - конец".
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12.07 12:55 | mreportertv
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12:17 | Аноним
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