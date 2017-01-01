Грузовик врезался в ворота жилого дома в Иланском и скрылся с места ДТП
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:13
-
- 82
Вот, что рассказывает мобильный репортёр из Иланского:
"В видео содержится обращение к иланским чиновникам, допустившим всё это разгильдяйство. В среду, 11 июля, произошло ДТП, которое не удалось снять по причине его стремительности. Поэтому пришлось снять только последствия. Из-за бездействия иланских чиновников, оставивших без внимания просьбы местных жителей по ремонту дорожного полотна в сторону микрорайона Дачная и разворота там, машины вынуждены разворачиваться во дворе моего дома. И один из этих разворотов закончился ДТП: машина ЗиЛ, перевозившая дрова, при развороте столкнулась с воротами моего дома. И стремительно скрылась с места происшествия. Искривление ворот исправить будет уже невозможно. Удалось восстановить в прежнее состояние только железное крепление, да и то с большим трудом. Уважаемые городские власти, у меня к вам после этого возникает одно к вам предложение - либо вы окажете содействие мне и правоохранительным органам при соответствующем обращении в поиске человека, устроившего это ДТП, либо компенсировать ущерб придётся именно Вам, поскольку восстанавливать ворота придётся нам, жителям этого дома, за свой счёт, во-первых. А во-вторых, отчасти произошло это именно по Вашей вине".
- 82
Ещё
8
12:17 | Аноним
69
12.07 13:54 | mreportertv
Комментарии (0)