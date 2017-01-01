Грузовик врезался в ворота жилого дома в Иланском и скрылся с места ДТП

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:13

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82 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210223

Житель города Иланский, что в Красноярском крае, ищет водителя грузовика, который в минувшую среду, 11 июля, протаранил ворота его дома и скрылся с места ДТП. По словам мобильного репортёра, ЗИЛ, вероятно, пытался развернуться практически во дворе жилого дома. Впрочем, как рассказывает автор ролика, многие автомобилисты в последнее время предпочитают совершать этот манёвр именно здесь. Развернуться на проезжей части - практически невозможно. Дорога находится в плохом состоянии. Однако местные власти этот участок пути не ремонтируют.Вот, что рассказывает мобильный репортёр из Иланского:"В видео содержится обращение к иланским чиновникам, допустившим всё это разгильдяйство. В среду, 11 июля, произошло ДТП, которое не удалось снять по причине его стремительности. Поэтому пришлось снять только последствия. Из-за бездействия иланских чиновников, оставивших без внимания просьбы местных жителей по ремонту дорожного полотна в сторону микрорайона Дачная и разворота там, машины вынуждены разворачиваться во дворе моего дома. И один из этих разворотов закончился ДТП: машина ЗиЛ, перевозившая дрова, при развороте столкнулась с воротами моего дома. И стремительно скрылась с места происшествия. Искривление ворот исправить будет уже невозможно. Удалось восстановить в прежнее состояние только железное крепление, да и то с большим трудом. Уважаемые городские власти, у меня к вам после этого возникает одно к вам предложение - либо вы окажете содействие мне и правоохранительным органам при соответствующем обращении в поиске человека, устроившего это ДТП, либо компенсировать ущерб придётся именно Вам, поскольку восстанавливать ворота придётся нам, жителям этого дома, за свой счёт, во-первых. А во-вторых, отчасти произошло это именно по Вашей вине".