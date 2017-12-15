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В Челябинске конфликт жителей двора с застройщиком закончился потасовкой

Автор:
VitChe174
Дата публикации:
15:38
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В Челябинске противостояние жителей двора с компанией-застройщиком закончилось массовой потасовкой. По словам автора этих кадров, 11 июля колонна тяжёлой техники пыталась проехать к стройплощадке. А пенсионеры и женщины вышли на улицу и перегородили ей проезд. После чего, как сообщает местный мобильный репортёр, появилась толпа молодых парней и устроила во дворе настоящий погром.

Вот, что рассказывает местный мобильный репортёр:

"Противостояние жителей дома на улице Калинина 17 в Челябинске длится не первый год. Застройщик, который собрался возвести многоквартирный дом на детской площадке, встретил сопротивление жильцов. Откуда и как он получил разрешение на застройку - нам пока не известно. Но методы, какими он ведет диалог с жильцами, никакому объяснению не подлежат. 11 июля в 8 утра во двор продвигалась колонна строительной техники, мужчины были на работе, а наученные за долгое время быть бдительными, пенсионеры и женщины вышли на улицу и перегородили проезд. Во дворе появилась толпа молодых людей с перцовыми баллонами, ножами и электрошокерами. Молодые люди вели себя агрессивно и пытались отогнать протестующих на пути строительной техники.

Со слов одной из жительниц дома, это не первый случай радикальных выходок застройщика. Вызванная полиция, как правило, приезжает когда толпа молодежи разбегается. Со слов жильцов, решение вопроса мирным путем им не удается. Многочисленные жалобы в разные инстанции не приносят результата. Одному только градоначальнику Евгению Тефтелеву было отправлено безрезультатно 22 письма. Вся надежда на федеральные СМИ. Мы надеемся что данный материал попадет в выпуск новостей и заинтересует правоохранительные органы".



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