Международный фольклорный фестиваль прошёл в Республике Татарстан
- Автор:
- Ринат Азнакаево
- Дата публикации:
- 22:20
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На фестивале работатали площадки, отражающие быт тюркоязычных народов: «Чәк-чәк аланы», «Сөлге аланы» и улица «Дружбы народов».
Были представлены экспозиции подворий представителей разных национальностей, а также выставки, ярмарка рукоделий и национальных блюд. Организованы народные игры и различные мастер-классы. Прибыли гости из зарубежья и различных регионов страны, руководство республики Татарстан. С концертными номерами выступили коллективы художественной самодеятельности. Грандиозное мероприятие состоялось благодаря стараниям главы Азнакаевского района республики Татарстан.
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12.07 16:06 | Leobr
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