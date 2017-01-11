Международный фольклорный фестиваль прошёл в Республике Татарстан

Автор: Ринат Азнакаево Дата публикации: 22:20

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210238

13 июля в городе Азнакаево Республики Татарстан состоялся Международный фольклорный фестиваль «Чатыр тауда Жыен». Праздник начался на горе Чатыр-Тау выступлением фольклорных коллективов тюркских народов.На фестивале работатали площадки, отражающие быт тюркоязычных народов: «Чәк-чәк аланы», «Сөлге аланы» и улица «Дружбы народов».Были представлены экспозиции подворий представителей разных национальностей, а также выставки, ярмарка рукоделий и национальных блюд. Организованы народные игры и различные мастер-классы. Прибыли гости из зарубежья и различных регионов страны, руководство республики Татарстан. С концертными номерами выступили коллективы художественной самодеятельности. Грандиозное мероприятие состоялось благодаря стараниям главы Азнакаевского района республики Татарстан.