Сильнейший ливень обрушился на Челябинск
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 20:23
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- 25
Сегодня в Челябинске прошел сильный ливень. Все дороги затоплены. На улицах реки.
- 25
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114
12.07 17:17 | avpetunin
78
10.07 16:45 | konst27
Сегодня в Челябинске прошел сильный ливень. Все дороги затоплены. На улицах реки.
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