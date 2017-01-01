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Сильнейший ливень обрушился на Челябинск

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20:23
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Сегодня в Челябинске прошел сильный ливень. Все дороги затоплены. На улицах реки.

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