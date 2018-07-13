Три автомобиля столкнулись в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:08

53

53 2

13 июля вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Большом Устьинском мосту столкнулись автомобили "БМВ", "Киа Рио" и "Хёндэ IX35". Все автомобили двигались в попутном направлении в сторону Садовнического проезда. На середине моста перед спуском поток стал снижать скорость перед светофором. Двигавшийся водитель автомобиля "БМВ" видимо поздно заметил это и не успел вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. "БМВ" врезался в заднюю часть автомобиля "Киа", которую в свою очередь продвинуло чуть вперед и она задела кроссовер "Хёндэ". В результате столкновения все три транспортных средства получили различные повреждения. На место ДТП прибыл инспектор ГИБДД. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности и несоблюдения дистанции водителем "БМВ".