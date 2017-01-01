Неадекватный пассажир подмосковной электрички напал на полицейского
- Автор:
- P.alyoshenkov
- Дата публикации:
- 21:31
-
- 236
Буйный пассажир с пустой бутылкой крепкого алкоголя крыл матом пассажирок электрички "Москва - Голицыно", сидящих в вагоне. Прибывший в вагон наряд полиции попытались задержать бунтаря, но он оказал сопротивление и нанес удар в нос сотруднику полиции. На ближайшей станции задержанного вывели из поезда.Внимание! 18+ Видео содержит ненормативнию лексику!
- 236
Ещё
155
06.06 13:27 | mreportertv
668
04.04 09:34 | denis947
Комментарии (0)