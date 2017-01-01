Неадекватный пассажир подмосковной электрички напал на полицейского

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Буйный пассажир с пустой бутылкой крепкого алкоголя крыл матом пассажирок электрички "Москва - Голицыно", сидящих в вагоне. Прибывший в вагон наряд полиции попытались задержать бунтаря, но он оказал сопротивление и нанес удар в нос сотруднику полиции. На ближайшей станции задержанного вывели из поезда.

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