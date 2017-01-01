Благотворительная фотовыставка #ФУТБОЛВОБЛАГО работает на Чистопрудном бульваре

Автор: Uwis Дата публикации: 22:03

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Главные герои фотопроекта – дети и подростки с синдромом Дауна из группы по футболу, а также известные футболисты. В съемках для фотопроекта приняли участие футболисты сборной России, игроки московских и петербургских клубов, футбольные тренеры, легенды футбола и спортивные комментаторы: Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин, Сергей Овчинников, Виктор Онопко и др.