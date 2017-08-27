Парад духовых оркестров прошел в Старом Осколе

Автор: Николай Черных Дата публикации: 14:30

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В Старом Осколе прошел парад духовых оркестров, в котором приняли участие 10 музыкальных коллективов из Москвы, Подмосковья и Белгородской области. В отдельной колонне прошли и духовики Старого Оскола, славные своими традициями. Настоящим событием стало выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны России. Многие из зрителей специально по случаю прибытия именитых гостей запаслись биноклями. Люди старшего поколения вспомнили времена, когда в каждом крупном парке Старого Оскола в праздничные дни звучал свой духовой оркестр. Удовольствие от выступления столичных музыкантов в этом городе с населением 220 тысяч человек происходит с интервалом 1 раз в три года! Конечно, образовался большой дефицит встреч людей с живой музыкой. Концерт под открытым небом - впечатление незабываемое! В течение более чем 2-х часов со сцены у подножия памятной стелы "Город воинской славы" для местных жителей звучали песни военных лет и другие классические произведения. Выступили : лауреаты международных конкурсов - Светлана Ильина, Николай Рябуха, Фёдор Рытиков, Юрий Меркулов, Тимофей Маякин, заслуженная артистка Республики Хакасия и заслуженная артистка Республики Дагестан Наталья Манулик и другие. В исполнении именитых российских артистов и солистов Белгородской областной филармонии на Площади Победы прозвучали популярные песни "Калинка", "Валенки", "Россия, вперед"... Большой концерт в Старом Осколе был дан в ознаменование празднования 75-летия Победы советского народа в Курской битве.