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Цветы возложили к памятнику героям-автомобилистам в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:29
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К памятнику героям-автомобилистам в Москве на Ленинском проспекте возложили цветы.

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