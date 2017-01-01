Цветы возложили к памятнику героям-автомобилистам в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:29
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- 5
К памятнику героям-автомобилистам в Москве на Ленинском проспекте возложили цветы.
- 5
К памятнику героям-автомобилистам в Москве на Ленинском проспекте возложили цветы.
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