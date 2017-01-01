Якутск заволокло дымом от лесных пожаров
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- Дата публикации:
- 15:30
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Дым от лесных пожаров добрался до Якутска.
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17:13 | Аноним
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05.07 10:38 | Аноним
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05.07 22:24 | Dimalebedev87
Дым от лесных пожаров добрался до Якутска.
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