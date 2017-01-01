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Якутск заволокло дымом от лесных пожаров

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:30
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Дым от лесных пожаров добрался до Якутска.

  • 21
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Комментарии (0)

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