Ливень с грозой прошли на северо-западе столицы
- Автор:
- mars66
- Дата публикации:
- 16:18
-
- 12
После изнуряющей жары на северо-запад Москвы в Районе Митино обрушился сильный ливень с грозой. Местами сразу же образовались подтопления, принеся некоторые неудобства автомобилистам. Прохожие торопились укрыться от ливня, а те, кто были без зонтов, уже никуда не торопились, так как всё равно уже промокли до нитки.
- 12
Ещё
18
17:13 | Аноним
9
17:12 | gazin
90
10.07 00:26 | e.pozdnyak
166
03.07 23:35 | Uwis
Комментарии (0)