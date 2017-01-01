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Ливень с грозой прошли на северо-западе столицы

Автор:
mars66
Дата публикации:
16:18
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После изнуряющей жары на северо-запад Москвы в Районе Митино обрушился сильный ливень с грозой. Местами сразу же образовались подтопления, принеся некоторые неудобства автомобилистам. Прохожие торопились укрыться от ливня, а те, кто были без зонтов, уже никуда не торопились, так как всё равно уже промокли до нитки.

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