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Уилл Смит прогулялся по Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:29
  • 32
  • 1

Американский актёр Уилл Смит прогулялся по Красной площади. Толпы любителей селфи прошлись и с ним.

  • 32
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    16:49
    https://www.mskagency.ru/materials/2799086
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