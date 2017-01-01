Единственный мост в поселок Оротукан в Магаданской области разваливается на глазах

Автор: inkass999 Дата публикации: 19:57

14

14 0

Единственный мост разрушается при въезде в поселок с трассы Р-504. Что будет дальше знает только одна судьба. Может машина провалиться или не дай бог упадут в реку дети. Через этот мост провозят людей с работы, на работу, продукты питания доставляют с Магадана. В общем эта единственная переправа через реку в поселок.