Единственный мост в поселок Оротукан в Магаданской области разваливается на глазах
- Автор:
- inkass999
- Дата публикации:
- 19:57
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- 14
Единственный мост разрушается при въезде в поселок с трассы Р-504. Что будет дальше знает только одна судьба. Может машина провалиться или не дай бог упадут в реку дети. Через этот мост провозят людей с работы, на работу, продукты питания доставляют с Магадана. В общем эта единственная переправа через реку в поселок.
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