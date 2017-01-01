s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Единственный мост в поселок Оротукан в Магаданской области разваливается на глазах

Единственный мост в поселок Оротукан в Магаданской области разваливается на глазах

Автор:
inkass999
Дата публикации:
19:57
  • 14
  • 0

Единственный мост разрушается при въезде в поселок с трассы Р-504. Что будет дальше знает только одна судьба. Может машина провалиться или не дай бог упадут в реку дети. Через этот мост провозят людей с работы, на работу, продукты питания доставляют с Магадана. В общем эта единственная переправа через реку в поселок.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

57 0
13.07 14:33 | mreportertv
Катер на колёсах проехал по дороге в США
52 0
13.07 20:24 | Аноним
Дворы Соликамска утопают в мусоре
84 0
08.07 20:11 | makingtrade
В Ленинградской области дорожники срезают хороший асфальт
160 1
19.06 09:42 | oksa.adv
В Саратовской области разваливается старый деревянный мост
62 0
13.07 10:43 | inkass999
Непроглядная пылевая завеса заволокла трассу "Колыма" в Магаданской области