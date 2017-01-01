Река нечистот сливается в озеро Сенеж в Подмосковье

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 19:40

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Многие жители микрорайона Тимоново в подмосковном Солнечногорске знают речку вонючку возле 36 дома нашего микрорайона, которая на протяжении нескольких лет загрязняет жемчужину Подмосковья - озеро Сенеж. Куча жалоб населения на портал Добродел, в другие инстанции и моё личное обращение в январе месяце к губернатору МО Воробьёву, ГУСК так-же были в курсе по данной проблеме, но к сожалению никакого результата не было. Так как виною всему является собственник данной КНС - это Министерство обороны РФ. И вот наконец-то вероятно дело сдвинулось с мёртвой точки. Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу совместно с военной прокуратурой ракетных войск стратегического назначения проведено совместно обследования данной территории, и отбор проб для анализа сточных вод, по результатам которого выявлено превышение концентраций вредных загрязняющих веществ в почве и сточных водах. Военной прокуратурой по данному факту направлено исковое заявление в суд с требованием обязать Министерство обороны РФ восстановить техническую документацию на КНС собственником которой оно является, передать данную КНС в оперативное управление ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России, обеспечить проведение ремонтных работ и работ по обслуживанию указанной КНС с целью устранения причин возникновения сброса неочищенных сточных вод, а также осуществлять контроль вверенного имущества с целью недопущения аналогичных нарушений впредь.