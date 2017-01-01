ДТП двух автомобилей в Санкт-Петербурге попало в объектив видеорегистратора

Автор: IVAFilm Дата публикации: 19:40

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В Санкт-Петербурге на пересечении пр. Луначарского и Светлановского пр. водитель автомобиля "Hyundai Solaris", поворачивая на перекрестке в сторону Светлановского пр., слишком далеко выехал на пересечение проезжих частей, т. к. обзору мешал поворачивающий автобус. В это время по пр. Луначарского с противоположной стороны летела другая иномарка явно с большим превышением скорости и водитель не успел среагировать, срезав часть передка у "Solaris" как бритвой. Авария обошлась без жертв и вроде без травм, но гарантированно с большим испугом. Так как удар пришелся ближе к бамперу и на высокой скорости, стоявшему сзади автомобилю откровенно повезло, что "Hyundai Solaris" не развернуло и не кинуло на него.