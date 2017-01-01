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Сильный ночной дождь на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:50
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Ночью на юго-западе столицы пошёл сильный дождь. Стало свежо и прохладно.

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