Сильный ночной дождь на юго-западе столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:50
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- 2
Ночью на юго-западе столицы пошёл сильный дождь. Стало свежо и прохладно.
- 2
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68
14.07 17:13 | Аноним
Ночью на юго-западе столицы пошёл сильный дождь. Стало свежо и прохладно.
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