В Солнечногорске проводят несанкционированное сжигание мусора

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 20:39

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В последние полгода в Солнечногорске, в особенности жители ЦМИСа наблюдали дымку и чувствовали запах гари на территории города, но источник так и не был выявлен. Вчера вечером поступила жалоба от жителей СНТ "Восход", что рядом с ними происходит несанкционированное сжигание мусора. При выезде на место и зафиксировав данное правонарушение, предусмотренное ст. 8,2 КоАП, было обнаружена настоящая помойка, промышленного масштаба площадью около 1 Га расположенная на частной территории земель сельхозназначения, вероятно это и есть причина запаха гари, которая на протяжении полугода мучила жителей города. Службы пожарной охраны и органы полиции не отреагировали на сообщение о данном правонарушении, не прибыли на место для ликвидации, установления причин и личностей несанкционированного сжигания мусора на данной территории. По данному факту местные жители готовят заявление в прокуратуру, не только о несанкционированном сжигании мусора, но и о бездействии служб.