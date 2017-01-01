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Сильный дождь в Волгограде привел к серьезным подтоплениям

Автор:
Dina-dyuka
Дата публикации:
18:53
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Сильный дождь в Волгограде привел к серьезным подтоплениям. На склонах образовывались сели.

  • 13
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