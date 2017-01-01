Сильный дождь в Волгограде привел к серьезным подтоплениям
- Автор:
- Dina-dyuka
- Дата публикации:
- 18:53
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- 13
Сильный дождь в Волгограде привел к серьезным подтоплениям. На склонах образовывались сели.
- 13
Сильный дождь в Волгограде привел к серьезным подтоплениям. На склонах образовывались сели.
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