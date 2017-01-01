Французские болельщики перед финальным матчем чемпионата собрались у посольства в Москве
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 17:49
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15 июля перед финальным футбольным матчем Чемпионата Мира, у стен и на территории Французского посольства в центре Москвы собрались сотни болельщиков, которые устроили импровизированный перформанс. Они кричали, размахивали флагами и заряжались футбольными эмоциями перед началом ответственного матча. Напомним, что вот уже скоро, на стадионе Лужники состоится финальный матч, в которым определится победитель Чемпионата Мира по футболу. Сборная Франции сразится со сборной Хорватии.
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