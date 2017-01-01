s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Французские болельщики перед финальным матчем чемпионата собрались у посольства в Москве

Французские болельщики перед финальным матчем чемпионата собрались у посольства в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:49
  • 15
  • 0

15 июля перед финальным футбольным матчем Чемпионата Мира, у стен и на территории Французского посольства в центре Москвы собрались сотни болельщиков, которые устроили импровизированный перформанс. Они кричали, размахивали флагами и заряжались футбольными эмоциями перед началом ответственного матча. Напомним, что вот уже скоро, на стадионе Лужники состоится финальный матч, в которым определится победитель Чемпионата Мира по футболу. Сборная Франции сразится со сборной Хорватии.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:21 | LaimeLaim
Гроза прошла на западе столицы
0 0
19:21 | Uwis
Болельщики смотрят финал ЧМ по футболу между сборными Хорватии и Франции в Музее Москвы