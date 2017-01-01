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В парке "Музеон" горожане смотрят финала ЧМ по футболу между сборными Хорватии и Франции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:48
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Просмотр финала ЧМ по футболу между сборными Хорватии и Франции в парке "Музеон".

  • 12
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