В парке "Музеон" горожане смотрят финала ЧМ по футболу между сборными Хорватии и Франции

Автор: Uwis Дата публикации: 18:48

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Просмотр финала ЧМ по футболу между сборными Хорватии и Франции в парке "Музеон".