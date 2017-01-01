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Улицы Коммунарки в Новой Москве затопило после ливня

Автор:
alexn19752
Дата публикации:
19:21
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Улицы Коммунарки в Новой Москве затопило после ливня с грозой.

  • 27
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