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Гроза прошла на западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:21
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Ближе к вечеру на западе столицы началась гроза. Гремел гром, были видны зарницы и прошёл мелкий дождь.

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