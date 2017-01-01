Алжирские болельщики пели и танцевали на Лубянке
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:35
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- 33
Алжирские болельщики пели песни и танцевали у станции метро "Лубянка", собрав зрителей, которые с интересом наблюдали за происходящим.
- 33
Алжирские болельщики пели песни и танцевали у станции метро "Лубянка", собрав зрителей, которые с интересом наблюдали за происходящим.
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