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Алжирские болельщики пели и танцевали на Лубянке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:35
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Алжирские болельщики пели песни и танцевали у станции метро "Лубянка", собрав зрителей, которые с интересом наблюдали за происходящим.

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