Болельщики Франции и Хорватии ликовали перед финальным матчем в Лужниках
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:41
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- 37
Звучали кричалки, развертывались флаги. Болельщики радовались предстоящему матчу.
- 37
Звучали кричалки, развертывались флаги. Болельщики радовались предстоящему матчу.
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