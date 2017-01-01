Интернациональные танцы проходят на Красной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:09

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Красная площадь за время ЧМ-2018 стала местом встреч и танцев. Вот и в последний день чемпионата на Красной площади люди танцуют.