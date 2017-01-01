Интернациональные танцы проходят на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:09
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- 13
Красная площадь за время ЧМ-2018 стала местом встреч и танцев. Вот и в последний день чемпионата на Красной площади люди танцуют.
- 13
Красная площадь за время ЧМ-2018 стала местом встреч и танцев. Вот и в последний день чемпионата на Красной площади люди танцуют.
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