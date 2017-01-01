Улицы Волгограда ушли под воду после сильного ливня
- Автор:
- synya0
- Дата публикации:
- 20:40
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- 97
Во время ливня затопило трамвайные пути в результате чего трамваи с пассажирами не могли следовать по дальнейшему маршруту.
- 97
Во время ливня затопило трамвайные пути в результате чего трамваи с пассажирами не могли следовать по дальнейшему маршруту.
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