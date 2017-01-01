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Улицы Волгограда ушли под воду после сильного ливня

Автор:
synya0
Дата публикации:
20:40
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Во время ливня затопило трамвайные пути в результате чего трамваи с пассажирами не могли следовать по дальнейшему маршруту.

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