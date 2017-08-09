Сильный ливень размыл грунт в Волгограде
- Автор:
- kaplya34
- Дата публикации:
- 21:40
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- 21
Сильный ливень размыл грунт в Волгограде. Потоки воды образовали воронку на склоне рядом со стадионом.
- 21
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09.08.2017 18:07 | Аноним
Сильный ливень размыл грунт в Волгограде. Потоки воды образовали воронку на склоне рядом со стадионом.
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