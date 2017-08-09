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Сильный ливень размыл грунт в Волгограде

Автор:
kaplya34
Дата публикации:
21:40
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Сильный ливень размыл грунт в Волгограде. Потоки воды образовали воронку на склоне рядом со стадионом.


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