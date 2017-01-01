Молнии, гром и ливень прошли на западе Москвы
- Автор:
- Евгений
- Дата публикации:
- 22:04
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- 10
Гроза надвигается на Москву. Молнии сверкают ярко и гром гремит.
- 10
Гроза надвигается на Москву. Молнии сверкают ярко и гром гремит.
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