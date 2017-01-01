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Молнии, гром и ливень прошли на западе Москвы

Автор:
Евгений
Дата публикации:
22:04
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Гроза надвигается на Москву. Молнии сверкают ярко и гром гремит.

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