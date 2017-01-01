С 16 июля в столице изменится режим работы станции метро "Багратионовская"
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 15.07 22:09
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В связи с реконструкцией всей Филёвской линии 16 июля откроется западный вестибюль и одновременно на ремонт закроется восточный выход. Строители его уже почти разобрали.
Поезда модели "Русич", идущие в центр перестанут открывать двери первых двух вагонов, из центра - последних двух.
У составов "Москва" не будут открываться двери первых трёх вагонов по направлению в центр и трёх - по направлению из центра. Разница обусловлена разной длиной вагонов.
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