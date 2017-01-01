С 16 июля в столице изменится режим работы станции метро "Багратионовская"

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210340

В столичном метрополитене с 16 июля по 16 октября изменится режим работы станции "Багратионовская" Филёвской линии метро.В связи с реконструкцией всей Филёвской линии 16 июля откроется западный вестибюль и одновременно на ремонт закроется восточный выход. Строители его уже почти разобрали.Поезда модели "Русич", идущие в центр перестанут открывать двери первых двух вагонов, из центра - последних двух.У составов "Москва" не будут открываться двери первых трёх вагонов по направлению в центр и трёх - по направлению из центра. Разница обусловлена разной длиной вагонов.