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С 16 июля в столице изменится режим работы станции метро "Багратионовская"

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15.07 22:09
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В столичном метрополитене с 16 июля по 16 октября изменится режим работы станции "Багратионовская" Филёвской линии метро.

В связи с реконструкцией всей Филёвской линии 16 июля откроется западный вестибюль и одновременно на ремонт закроется восточный выход. Строители его уже почти разобрали.

Поезда модели "Русич", идущие в центр перестанут открывать двери первых двух вагонов, из центра - последних двух.

У составов "Москва" не будут открываться двери первых трёх вагонов по направлению в центр и трёх - по направлению из центра. Разница обусловлена разной длиной вагонов.
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