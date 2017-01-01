Горожане проводят выходные на прогулках в столичных парках и на набережных

Автор: tim777 Дата публикации: 15.07 22:09

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Середина лета отмечается в столичном регионе комфортной погодой. Москвичи и гости столицы активно проводят свои выходные на прогулках в столичных парках и на набережных. Особенным ажиотажем пользуется парк Зарядье и его знаменитый Парящий мост. К нему нескончаемым потоком идут туристы и жители города, чтобы открыть новые виды Москвы. Столичные набережные в эти дни также не пустуют. Многие из горожан совершают прогулки на велосипедах, роликах и ином спортинвентаре. Не остаются в стороне и речные круизы по Москве-реке. В летний период объём пассажирских перевозок значительно возрос, благо погода это позволяет.