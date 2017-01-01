Режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210342

На три месяца, с 16 июля до 16 октября, для ускорения строительства станции «Беломорская» Московского метрополитена изменится режим работы станции «Ховрино». Она будет закрываться на два часа раньше - с 23:00. Таким образом, ежедневно на протяжении трёх месяцев с 23:00 станция «Речной вокзал» будет конечной для северного участка Замоскворецкой линии.Временные ограничения позволят ускорить строительство станции «Беломорская», расположенной на перегоне между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Всего два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство новой станции раньше срока и открыть её для пассажиров уже в конце 2018 г.Во время закрытия станции «Ховрино» в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом.