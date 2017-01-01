Режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 15.07 22:27
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Временные ограничения позволят ускорить строительство станции «Беломорская», расположенной на перегоне между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Всего два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство новой станции раньше срока и открыть её для пассажиров уже в конце 2018 г.
Во время закрытия станции «Ховрино» в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом.
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12.07 17:06 | denis947
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