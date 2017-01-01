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Тысячи болельщиков пели песни и ликовали перед матчем Франция - Хорватия в Лужниках

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
15.07 23:49
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Болельщики стремительно готовились к матчу Франция - Хорватия в Лужниках. Тысячи иностранных болельщиков из Хорватии и Франции следовали от ближайшей ст. м. Спортивная в сторону стадиона Лужники. На площади перед ст. м. Спортивная хаотично происходили музыкальные представления различных ансамблей. Горожане фотографировались на память с болельщиками из различных страх. В целом царила атмосфера футбольного праздника, не смотря на то, что сегодня уже был последний день и финальная игра чемпионата мира по футболу 2018.

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