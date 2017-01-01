Улица Кирпичные выемки оказалась подтоплена водой после сильного ливня в Москве

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Сильный проливной дождь, который прошёл вечером привёл к подтоплениям дорог в Москве. Большая и довольно глубокая лужа образовалась на улице Кирпичные выемки. Автомобилисты подъезжая к водной преграде сбавляли скорость, а некоторые и вовсе останавливались, перед тем как продолжить путь. На место довольно оперативно прибыли бригада Мосводостока, которые начали откачивать воду.