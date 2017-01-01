Сильная гроза разразилась ночью над Донецком

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 11:01

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210357

Сильная гроза разразилась ночью над Донецком. По словам местных жителей, сначала были видны вспышки. А затем - раздался и гром. Он гремел то в одной части неба. то в другой. "С другой стороны, в парке, звучал День металлурга. Ну или какой ещё концерт," - добавляет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Довольно сильно после девяти увидела в окне какую-то беззвучную вспышку. Гроза, дальний бой? С самого начала решила, что, скорее всего, гроза. За камеру и на улицу. Засняла. Потом потемнело совсем, - а то было слегка светло,- и камера перестала видеть. Или это она в сравнении с лампой на улице выставлялась? То в одной части неба, то в другой. Гром стало слышно только после 22:00, до того - разово. С другой стороны, в парке, звучал День металлурга. Ну или какой ещё концерт".