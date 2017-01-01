Коммунальщики устраняют последствия ливня возле стадиона "Волгоград Арена"

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Накануне вечером на Волгоград обрушился сильный дождь. Натиска стихии не выдержал грунт вблизи нового стадиона "Волгоград Арена". Потоки воды смыли насыпь, образовался огромный провал. Грязевые реки хлынули на новую Нулевую Продольную магистраль. Из-за непогоды в городе ввели режим ЧС. Теперь в Волгограде полным ходом идёт ликвидация последствий ливневого дождя. Тяжёлая техника ведёт на склоне восстановительные работы. Дорогу - расчищают от грязи.