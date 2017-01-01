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Река смыла баню в Чите

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:16
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Была баня, да сплыла. Это кадры из Читы. Вышедшая из берегов река уносит баню, и местным жителям остается только наблюдать за этим. Напомним, паводки пришли в регион в начале июля. И стали крупнейшими за последнее время. Сообщается, что пострадали более 1000 человек - но речь, к счастью, идет о материальном ущербе.
Видео: YouTube / Информационное агентство
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