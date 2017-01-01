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Горожане охлаждаются в фонтане на Манежной площади

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:53
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Горожане и гости столицы охлаждаются в фонтанном комплексе в самом сердце столицы на Манежной площади.

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