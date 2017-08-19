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Улицы Москвы орошают и поливают спецтехникой

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:57
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Каждые два часа по улицам и магистралям города проходят поливомоечные машины, которые охлаждают дорожное полотно и орошают воздух.

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