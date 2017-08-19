Улицы Москвы орошают и поливают спецтехникой
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:57
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- 16
Каждые два часа по улицам и магистралям города проходят поливомоечные машины, которые охлаждают дорожное полотно и орошают воздух.
- 16
Каждые два часа по улицам и магистралям города проходят поливомоечные машины, которые охлаждают дорожное полотно и орошают воздух.
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